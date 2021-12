மார்கழியில் மக்களிசையில் பாடிய சித் ஸ்ரீராம்...என்ன பாட்டுன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : நீலம் பண்பாட்டு மையம் முன்னெடுத்த இந்த ஆண்டிற்கான மார்கழியில் மக்களிசை மதுரையில் 18-ஆம் தேதியும், கோவையில் 19-ஆம் தேதியும் நடைபெற்று மக்களிடையே மிகப் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னையில் டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி முதல் 31 வரை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இம்மார்கழியில் மக்களிசை ஆறாவது நாளாக சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் கோலாகலத் திருவிழாவாக "Hip Hop & Rap" என பெயரிடப்பட்டு நடந்தது.

இதுக்கு பேரு டாஸ்க்கா...கடுப்பாகி பிக்பாசை கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

English summary

Sid Sriram participated in chennai maragazhiyil makkalisai function. He sang on stage as requested by the fans. Fans were eagerly watching what song he was going to sing. He sang ullathil nalla ullam song from sivaji ganeshan's Karnan movie.