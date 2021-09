தூங்கும் முன்பு சில மாத்திரைகளை உட்கொண்ட சித்தார்த் சுக்லா.. நடந்து என்ன? வெளியான பகீர் தகவல்!

மும்பை: நடிகர் சித்தார்த் சுக்லாவின் திடீர் மரணம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அவர் இரவு தூங்க போகும் முன்பாக சில மாத்திரைகளை உட்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தி பிக்பாஸ் 13 வது சீசனின் டைட்டில் வின்னர் நடிகர் சித்தார்த் சுக்லா. கூலான பிஹேவிங்கால் ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றார்.

40 வயதான சித்தார்த் சுக்லா, சினிமா நடிகர், சின்னத்திரை நடிகர், தொகுப்பாளர், மாடல் என பல முகங்களை கொண்டிருந்தார்.

English summary

Siddharth Shukla taken some tablets before going to bed. Actor Siddharth Shukla passed away yesterday due to heart atack at the age of 40.