எம்ஜிஆர் பேச்சை கேட்காத சில்க் ஸ்மிதா? தியாகராஜன் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்.. அப்படி என்ன சொன்னாரு?

சென்னை: மகன் பிரசாந்தின் அந்தகன் படத்தை இயக்கி வரும் இயக்குநர் தியாகராஜன் சமீபத்தில் ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் சில்க் ஸ்மிதா பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்றை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

அலைகள் ஓய்வதில்லை படத்தின் மூலம் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமானவர் தியாகராஜன்.

75 வயதாகும் அவர் தற்போது மகன் பிரசாந்தின் அந்தகன் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

