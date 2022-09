“விஜய், அஜித்துடன் நடிக்க ரெடி, நல்ல பொண்ணு கிடைச்சா தான் அதெல்லாம்”: சிம்பு சொல்ல வர்றது இதுதான்

சென்னை: சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் வரும் 15ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் சிம்பு பிஸியாக இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், தனது திருமணம், மல்டி ஸ்டார் படங்களில் நடிப்பது குறித்து சிம்பு மனம் திறந்துள்ளார்.

Simbu starrer Vendhu Thanindhathu Kaadu film will release on the 15th. Now Simbu has said that he is ready to act with leading actors like Vijay and Ajith. Simbu also said that he will get married only if he gets a good bride