வாரிசு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிம்பு… விஜய்க்காக செய்த சம்பவம்: ட்ரெண்டாகும் போட்டோ

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் உருவாகும் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாவது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தின் முதல் பாடல் 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' வெளியாகி ஹிட் ஆன நிலையில், இரண்டாவது பாடலை சிம்பு பாடியுள்ளார்.

வாரிசு படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிம்பு இருக்கும் போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

It is reported that there is no problem with the release of Vijay's Varisu movie in Telugu. The South Indian Film Chamber of Commerce has assured the producers' association that there will be no problem in Telugu states for Varisu film. In this case, the Simbu photo from the Varisu shooting spot is trending now. Simbu has sung the second single track for the Varisu.