டிஆர்.,ஆ இது?...என்ன இப்படி ஆள் அடையாளமே தெரியாம மாறிட்டார்...சிம்பு வெளியிட்ட லேட்டஸ்ட் போட்டோ

சென்னை : டி.ராஜேந்தரின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. நிஜமாவே இது டிஆர்.,தானா என ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் 1980, 90 களில் முன்னணி நடிகர்கள், டைரக்டர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர் டி.ராஜேந்தர். குடும்ப சென்டிமென்ட் ஆகட்டும், காதல் சென்டிமென்ட் ஆகட்டும் இவரது படங்களை மிஞ்ச ஆளே கிடையாது.

அதுவும் காதலில் தோல்வி அடைந்தவர்களின் உணர்வுகளை பாடல்களிலும், டயலாக்கிலும் பிழிந்து எடுத்திருப்பார். அடுக்கு மொழி வசனம் என்றாலே அது டிஆர்., தான் என சொல்லும் அளவிற்கு பிரான்ட் நேமாக தனக்கென தனி இடத்தை, தனி ஸ்டையிலை வைத்திருப்பவர் டிஆர்.

English summary

Simbu released his father T.Rajendar's latest photo after surgery. In this photo T.Rajendar looking very lean. Fans wished for his speedy recovery. After return from USA, T.Rajendar to again back to direction. Simbu also to focus on his ongoing project Pathu thalai.