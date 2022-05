பான் இந்தியன் படமாம்...கமல் சார், அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க...சிம்பு எதை சொல்றாரு?

சென்னை : எல்லோரும் பான் இந்தியன் படம்ன்னு பேசிட்டு இருங்காங்க. கமல் சார், அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தெரியும் எல்லோருக்கும் என விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் சிம்பு பேசினார்.

சமீப காலமாக பான் இந்தியா படம் என்ற வார்த்தை அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதுவும் புஷ்பா, கேஜிஎஃப் 2 போன்ற பிற மொழி படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு இந்த பேச்சு இன்னும் அதிகமாகி விட்டது. பான் இந்தியன் படம் என குறிப்பிடுவதற்கு சில நடிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதும் இது தொடர்ந்து வருகிறது.

கமல் பாட்டுக்கு மேடையில் குத்தாட்டம் போட்ட சிம்பு... வேற லெவல் டான்ஸ்!

English summary

During Vikram movie audio launch event, Simbu requested to Kamal to release Marudha Nayagam movie. That movie was the only reply for those speaking about pan india movie. When Vishwaroopam issue time Simbu was the first person to go Kamal's house and stand for him.