ஒரு பொண்ண தொடனும்னா...மஹா டீசரில் சிம்பு சொன்ன அசத்தல் அட்வைஸ்

சென்னை : நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு ஹன்சிகாவின் 50 வது படமான மஹா படத்தை வெளியிட சமீபத்தில் கோர்ட் அனுமதி அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து மஹா படம் பற்றிய அடுத்தடுத்த அறிவிப்புக்கள் வெளியிடப்பட்டன.

காதல் முறிவிற்கு பிறகு சிம்புவும், ஹன்சிகாவும் மீண்டும் இணைந்துள்ள படம் என்பதால் மஹா படத்தின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அதுவும் ரத்தத்தால் நிறப்பப்பட்ட பாத் டப்பில் ஆடையின்றி, கையில் துப்பாக்கியுடன் இருக்கும் ஹன்சிகாவின் போஸ்டர், படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என அனைவரின் ஆர்வத்தையும் தூண்டி உள்ளது.

English summary

Another thing that impressed the fans in the great teaser was the advice that Simbu says. In the teaser, Simbu talks about the dialogue between a girl and her mind. Constantly descends into action fight scenes with the villains. This teaser mix of romance and action gets many likes.