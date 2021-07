சிம்புவின் மாநாடு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் விறு விறு வேகத்தில் தொடங்கியது.. புதிய அப்டேட் !

சென்னை : பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்த சிம்புவின் மாநாடு படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது.

இதில் எஸ் ஜே சூரியா வில்லனாக நடிக்க கல்யாணி பிரியதர்ஷன் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.

இதுவரை நடித்திராத வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள மாநாடு படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் விறு விறு வேகத்தில் தொடங்கியுள்ளது.

பேண்ட் போட மறந்து.. ரோட்டுக்கு வந்து நின்ற யாஷிகா ஆனந்த்.. ஓடி வந்த ரசிகர்கள்!

English summary

Simbu fans are eagerly awaiting for Maanadu movie and the production team is very busy with post production works as the shoot is already over.