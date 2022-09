சென்னை: சிம்பு, கெளதம் மேனன், ஏஆர் ரஹ்மான் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக சிறப்பான சம்பவம் செய்துள்ளது.

கடந்த வாரம் 15ம் தேதி வெளியான 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படம் முதல் வாரத்தில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூல் செய்துள்ளது.

சிம்புவுக்கு முதல் நான்கு நாட்களில் நல்ல ஓப்பனிங் கொடுத்த திரைப்படமாக வெந்து தணிந்தது காடு அமைந்துள்ளது.

Vendhu Thanindhathu Kaadu Box Office: சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு 3ம் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

English summary

Simbu's Vendhu Thanindhathu Kaadu was released in theaters last week on the 15th. This film, which has received great responses from fans, has also given a comeback to Simbu. Gautham Menon's Vendhu Thanindhathu Kaadu has collected more than 30 crores in its first week.