வெந்து தணிந்தது காடு ஆடியோ விழாவும் நேரடி ஒளிபரப்பு உண்டா?..எந்த டிவி.,யில் எப்போ வருது?

சென்னை : விண்ணை தாண்டி வருவாயா, செக்க சிவந்த வானம், அச்சம் என்பது மடையடா படங்களைத் தொடர்ந்து டைரக்டர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு தற்போது நான்காவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் வெந்து தணிந்தது காடு.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. சிம்பு, சித்தி இத்னானி, ராதிகா சரத்குமார், சித்திக், நீரஜ் மாதவ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம்.

செப்டம்பர் 15 ம் தேதி வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளனர். இதற்கான ஏற்பாடுகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தின் தமிழ் வெளியீட்டு உரிமத்தை உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் கைப்பற்றி உள்ளது.

English summary

Silambarasan's Vendhu thanindhadhu kaadu movie audio and trailer launch event will be on September 2nd, 5 pm in Vels University, Pallavaram in a grand manner. This event will conduct with A.R.Rahman's live music concert. But this event will be telecasted in Vijay tv on Sep 11th. No live streaming for this event.