வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை வெளியிட தடை கோரிய வழக்கில் சமரசம்: நாளை ரிலீஸாவது கன்ஃபார்ம்

சென்னை: சிம்பு நடித்து நாளை வெளியாகவுள்ள வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை வெளியிட தடைசெய்ய வேண்டும் என வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் சமரசம் ஏற்பட்டுள்ளதால் படம் வெளியாவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் திட்டமிட்டபடி சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படம் நாளை உறுதியாக வெளியாகிறது.

சிம்புவுடன் மோதும் தனுஷ்.. ட்ரீட்டுக்கு தயாராகும் ரசிகர்கள்!

English summary

There is no ban on the release of Simbu starrer Vendhu Thanindhathu Kaadu. which is slated to release tomorrow, as both parties have settled the case seeking a ban on the release of the film.