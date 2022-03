சிம்புவின் அடுத்த வில்லன் இவர் தானா... எந்த படத்தில் தெரியுமா ?

சென்னை : சிம்பு நடிக்கும் புதிய படத்தில் அவருக்கு வில்லனாக நடிக்க போகும் அந்த பிரபல நடிகர் யார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அப்போ படம் வேற லெவலில் இருக்கும் என சிம்பு ரசிகர்கள் குஷியாகி விட்டனர்.

சிம்பு நடித்த மாநாடு படம் மிகப் பெரிய வெற்றியை அடைந்துள்ளது. 25வது நாளில் 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த மாநாடு இன்று 100வது நாளையும் எட்டி உள்ளது. மாநாடு படத்தில் சிம்புவிற்கு வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா பின்னி பெடலெடுத்திருப்பார். இதனால் சிம்பு படங்களில் வரும் வில்லன் கேரக்டர்களுக்கும் தற்போது மவுசு கூடி உள்ளது.

English summary

According to latest sources, Fahad Fassil to play villain role in Simbu's corona kumar. official announcement will come soon. After Velaikaran, Pushpa, Vikram, now fahad fassil to get ready as villain for Simbu. In corona kumar, aditi shankar to play female lead for Simbu.