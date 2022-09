என் உடல்.. என் உடை.. என் வாழ்க்கை.. கருத்து சொன்னவர்களை கண்டித்த பாடகி பூஜா வைத்தியநாத்!

சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி பூஜா வைத்தியநாத் தனது உடை குறித்த நெட்டிசன்கள் கமெண்ட்டிற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

என் உடல், என் உடை, என் வாழ்க்கை நீங்க யாரும் கருத்து சொல்ல தேவையில்லை என விளாசி உள்ளார்.

தனக்கு பிடித்த உடைகளையும், தனக்கு செட்டாகும் உடைகளையுமே தான் அணிகிறேன் என தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பெரிய விளக்கமே கொடுத்துள்ளார்.

