Bigg Boss Tamil 6: ஆரம்பிக்கலாமா.. பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் புஷ்பா பட பாடகி கலந்துக்குறாரா?

சென்னை: வரும் அக்டோபர் 2ம் தேதி பிக் பாஸ் சீசன் 6 அட்டகாசமாக கோலாகல துவக்க விழா நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பம் ஆக உள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6ஐ நடிகர் கமல்ஹாசனே தொகுத்து வழங்க போகிறார் என்றும் பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

இந்நிலையில், போட்டியாளர்கள் குறித்த தகவல்கள் காத்துவாக்குல கசியத் தொடங்கி இருக்கின்றன. அப்படி கசிந்துள்ள ஒரு போட்டியாளர் யார் என்பது குறித்து தான் இங்கே பார்க்கப் போகிறோம்.

English summary

Singer Rajalakshmi Senthil will be expected as a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6 which will start on October 2nd this year. Kamal Haasan will be back as a host for this season too.