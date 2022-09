ஷங்கர் – ராம் சரண் கூட்டணியில் இணைந்த எஸ்ஜே சூர்யா: RC 15 படக்குழு வெளியிட்ட சூப்பர் அப்டேட்

ஐதராபாத்: ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம் சரண் நடிக்கும் 'RC 15' படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது.

'RC 15' படப்பிடிப்பு விரைவில் முடிவடையவுள்ள நிலையில், எஸ்ஜே சூர்யாவும் இணைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Mega Powerstar Ram Charan’s upcoming film with director Shankar is one of the most anticipated projects, which is being made with a huge budget. Tentatively titled RC15, the shooting of the movie was resumed recently. The makers today announced that versatile actor-director SJ Surya has joined the stellar cast of the movie. In the poster, shared by the team, the ace actor is seen donning a black suit with a file in his hand.