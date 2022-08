எவ்ளோ ஹேப்பியா இருக்காரு பாருங்க.. மரணத்திற்கு சில நிமிடங்கள் முன் பிக் பாஸ் பிரபலம் போட்ட பதிவு!

கோவா: டிவி நடிகையும் பிக் பாஸ் பிரபலமுமான சோனாலி போகட் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறப்பதற்கு முன்பாக இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட கடைசி பதிவு ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

சினிமா பிரபலங்கள் தொடர்ந்து இளம் வயதில் மாரடைப்பு காரணமாக மரணித்து வருவது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையையே அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

வாழ்க்கை எந்த கணத்திலும் மாறும் என்பதற்கு இவர் கடைசியாக வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோவே மிகப்பெரிய உதாரணமாக மாறி விட்டது என பாலிவுட் பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் அந்த வீடியோவை ஷேர் செய்து கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Celebrity and Tv actress Sonali Phogat's last instagram post before heart attack trending in social media by her fans. Many of them put Om Shanthi and Rest in Peace comments below her last post.