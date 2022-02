அரபிக்குத்தே அதிருது...பீஸ்ட் டீசர் வேற வர போகுதாமே...எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் அரபிக்குத்து சாதனையே இன்னும் முடியவில்லை. இந்நிலையில் பீஸ்ட் படத்தின் டீசரை வெளியிட படக்குழு தயாராகி வருகிறதாம். இது பற்றிய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள மெகா பட்ஜெட் படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது. அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

என்னது... அரபிக்குத்து பாட்டு பீஸ்ட் படத்தில் கிடையாதா...அதிர்ச்சியில் விஜய் ரசிகர்கள்

English summary

According to latest sources, Vijay starrin Beast teaser making works are in final stage. So movie makers planned to release beast teaser on February last week or March first week. Vijay fans are exicted to watching for his heroes actions.