ஆஹா...செம மேட்டரா இருக்கே...டாப் ஹீரோ மகனும் வலிமை படத்தில் நடித்துள்ளாராமே

சென்னை : வலிமை படம் ரிலீசாக இன்னும் மூன்று நாட்களே உள்ள நிலையிலும் கூட விதவிதமாக, புது புது அப்டேட்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை தொடர்ந்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது வலிமை படக்குழு. வலிமை படத்தில் பிரபல டாப் ஹீரோ ஒருவரின் மகனும் இணைந்து நடித்துள்ளார் என்ற தகவல் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள அதிரடி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான வலிமை பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். ஹுமா குரேஷி, யோகிபாபு, கார்த்திகேயா, சுமித்ரா, புகழ், சங்கீதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

According to latest sources, Vijay sethupathi's son Surya sethupathi to played in Ajith's Valimai. Earlier Surya played in his father's Sindhubath movie. Fans asked that did vijay sethupathi to play in ajith's next upcoming movies.