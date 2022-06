விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் 'ஆல்தோட்ட பூபதி' ரீமிக்ஸ்...இது வேற லெவல் பிளானா இருக்கே

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படம் பற்றிய தகவல்கள் தான் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. படத்தின் அடுத்த அப்டேட் எப்போ வரும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி, விஜய்யின் 66 வது படத்தை சென்டிமென்ட், ஆக்ஷன் படமாக உருவாக்கி வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பேனரில் தில் ராஜு தயாரித்து வரும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார். விஜய் படத்திற்காக தமன் இசையமைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஜெயசுதா, பிரகாஷ் ராஜ், குஷ்பு, பிரபு, சங்கீதா கிருஷ், சம்யுக்தா கிருஷ், ஸ்ரீகாந்த், சாம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் இந்த படத்தில், தெலுங்கு சூப்பர் ஹீரோ மகேஷ்பாபு கெஸ்ட் ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

ஓடிடியில் விக்ரம்..ரவுண்டு கட்டும் தனுஷ், விஜய் சேதுபதி படங்கள்!

English summary

According to latest sources, Vijay's all time favourite, super hit song Althotta bhopathy song remix will used in Vijay's on going movie Varisu. Fans are so excited to watch this song and experience the vibe of the song.