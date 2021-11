என்னது...கமலே பிக்பாஸை தொகுத்து வழங்குகிறாரா... எப்படின்னு தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 50 நாட்களை கடந்துள்ளது. ஏழு வாரங்களைக் கடந்து 12 போட்டியாளர்களுடன் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. 6 பெண் போட்டியாளர்கள் வெளியேறி உள்ளனர். அடுத்தபடியாக வெளியேற போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

முதல் வைல்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் அபிஷேக் ராஜா, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். இவரைத் தொடர்ந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் மற்றும் நடிகரும் சின்னத்திரை பிரபலமுமான சஞ்சீவ் இரண்டாவது வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அனுப்பப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to some sources said that kamal to host bigg boss tamil season 5 via virtual. but kamal will make the final decision. meanwhile bigg boss team also talk with kamal's daughter sruthihassan to replacing her father's role.