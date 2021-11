50 வது நாளில் மற்றொரு வைல்கார்டு என்ட்ரியா... புதிதாக வர போவது யார் ?

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி 18 போட்டியாளர்களுடன் பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5. இந்த சீசனையும் கமலே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த சீசனின் ஆரம்பம் முதலே கமல் அணிந்து வரும் ஆடைகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்த சீசனின் முதல் வார இறுதியில் தவிர்க்க முடியாத மருத்துவ காரணங்களால் தானாக வெளியேறியதாக பிக்பாசால் அறிவிக்கப்பட்டார் திருநங்கையும், மாடலுமான நமிதா மாரிமுத்து. அவரைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வாரங்களில் நாமினேஷன் மூலம் நாடியா சாங், சின்ன பொண்ணு, அபிஷேக்ராஜா, சுருதி, மதுமிதா ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

English summary

Acoording to latest sources said that second wildcard entry in bigg boss tamil season 5 is on day 50. it may neither male nor female contestant. but bigg boss planned to give surprise to audience on 50th day.