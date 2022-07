9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேருக்கு நேர் மோதும் விஜய் - அஜித் படங்கள்...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல் என்ற போட்டி ரசிகர்களிடம் காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது. அந்த வரிசையில் விஜய் - அஜித் என்பது சமீப காலமாக ஏற்பட்டிருக்கும் போட்டி.

நிஜ வாழ்க்கையில் இவர்கள் நண்பர்களாக இருந்தாலும், ரசிகர்களிடம் இவர்களில் யார் பெஸ்ட் என போட்டியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் படம் பற்றிய தகவல் வந்தால் அஜித் ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்வதும் அஜித் படம் வந்தால் விஜய் ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்வதும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

அதுவும் சோஷியல் மீடியாவின் வளர்ச்சிக்கு பிறகு ரசிகர்களின் போட்டி இன்னும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ரசிகர்களிடையேயான மோதலை தவிர்க்க விஜய், அஜித்தும் தங்கள் படங்கள் ஒரே சமயத்தில் ரிலீஸ் ஆவதை தவிர்த்து வருகிறார்கள்.

According to sources, the latest is that Ajith Kumar's 'AK61' will clash with Thalapathy Vijay starrer 'Varisu' during Pongal 2023.Ajith and Vijay last locked horns at the box office during the 2014 Pongal when their respective films 'Veeram' and 'Jilla' were released on the same date.