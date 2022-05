அடி தூள்... விஜய்யின் தளபதி 66 க்கு இப்படி ஒரு அப்டேட்டா...படத்தில் அடுத்து இணைய போவது யார்?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தில் நடிக்கும் நடிகர் - நடிகைகள் லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இதனால் இன்னும் யாரெல்லாம் படத்தில் இணைய போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார்கள் விஜய். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா பேனரில் தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார். தளபதி 66 படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே சென்னையில் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது. இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் சமீபத்தில் ஐதராபாத்தில் துவங்கப்பட்டது. அது முடிந்து மூன்றாம் கட்ட ஷுட்டிங்கும் துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதில் விஜய்யுடன் படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நடிகர், நடிகைகளும் பங்கேற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, Thalapathy 66 had two heroines. Second heroine announcement will come soon. Already movie makers announced that Rashmika Mandanna as heroine. So fans asked that will Vijay to play in dual role in this movie or as usual as per story ,first heroine will die.