என்னங்க சொல்றீங்க...தளபதி 66 ஷுட்டிங்கில் இது தான் நடக்குதா?...விஜய் தான் இதற்கு காரணமா?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 ஷுட்டிங் பற்றி இதுவரை வெளியான தகவல்கள், ரசிகர்களை செம குஷியாக்கி உள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள தகவல் அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. அதே சமயம் விஜய்க்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரித்து வரும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார்.படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

English summary

According to latest sources, till no scene was shoot for Thalapathy 66. Songs shooting only going on. For helping FEFSI, all scenes will shoot only in Chennai. Because of Vijay's request, movie makers decided to change the shooting plan.