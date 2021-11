இந்தியை போல் தமிழிலும் தொடங்கும் பிக்பாஸ் ஓடிடி... 42 நாட்கள்.. 13 போட்டியாளர்கள்... ஹாட் தகவல்!

சென்னை: இந்தி ஓடிடி பிக்பாஸ் போல் தமிழிலும் பிக்பாஸ் ஓடிடி நிகழ்ச்சி தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் டிவியில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதுவரை நான்கு சீசன்கள் முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது 5வது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

100 நாட்களை தாண்டி ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சி வரும் ஜனவரி மாதம் மத்தியில நிறைவடையும் என தெரிகிறது. இந்நிலையில் பிக்பாஸ் ஓடிடி நிகழ்ச்சி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sources says that Biggboss OTT will be start in Tamil end of January. Biggboss OTT will be telecasting for 42 days it seems.