வசூலில் பிரச்சனை வரும்.. வலிமை ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழு.. ஹாட் தகவல்!

சென்னை: வசூலில் பிரச்சனை வரும் என்பதால் வலிமை படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு மாற்றியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் அஜித் ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் நடிக்கும் படம் வலிமை. பாலிவுட் தயாரிப்பாளரான போனி கபூர் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார்.

இந்தப் படத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை ஹுமா குரேஷி நடிக்கிறார். வில்லனாக தெலுங்கு நடிகர் கார்த்திகேயா நடிக்கிறார்.

English summary

It has been announced that the Rajinikanth starrer Annaatthe will be released for Diwali. It seems that the film crew has postponed the release date of the film as there will be a collection problem if tValimai film is also released on the same day.