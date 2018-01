 »   »  பார்த்திபனுக்கு சம்பந்தியாகும் பிரபல எடிட்டர்.. கீர்த்தனாவை கரம்பிடிக்கும் மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?

கோலிவுட் தகவல்களை சுடச்சுட படிக்க

English summary

The marriage of actor and director R. Parthiban's daughter Keerthana will be on March 8. Keerthana, who works as director assistant to Mani Ratnam. Keerthana is to marry Akshay Akkineni, son of leading cinema editor Sreekar Prasad.