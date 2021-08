என்ன சொல்றீங்க... அதே தேதியில் ஆர்.ஆர்.ஆர் ரீலிசா? மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் !

சென்னை : ராஜமௌலியின் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து, போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் தற்போது முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து, இப்படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி எந்த நேரத்திலும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மனுஷன் தூங்குவாரா இல்லையா? அடுத்த மாசம் 3 படம் ரிலீசாகுதே; இதோ அனபெல் சேதுபதி ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

ஜனவரி மாதமே திரைக்கு வர வேண்டிய இப்படம் கொரோனா காரணமாக படப்பிடிப்பு நடத்த முடியாமல் தாமதம் ஆனது. இறுதியாக அக்டோர் 13ந் தேதி படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

RRR is tentatively scheduled to release on October 13 during Dushera. However, considering the current situation and hovering fear of the covid third wave, the makers are likely to postpone the release date.