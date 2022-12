கோல்டன் குளோப் விருது...நாமினேஷனில் இடம் பிடித்த ஆர்.ஆர்.ஆர்... குவியும் வாழ்த்து !

டெல்லி : இயக்குநர் எஸ்எஸ் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் உருவான ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் கோல்டன் குளோப் விருது நாமினேஷனில் இடம் பிடித்துள்ளது.

இயக்குனர் ராஜமௌலி நான் ஈ, பாகுபலி, பாகுபலி 2 போன்ற தரமான படங்களை இயக்கி வருகிறார். இந்த படங்கள் வர்த்தக ரீதியிலும், விமர்சன அளவிலும் பிரமாண்ட வரவேற்பை பெற்றன.

இவர் இயக்கிய பாகுபலி 2 திரைப்படம் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 1800 கோடி அளவுக்கு வசூலித்தது. இந்திய அளவில் அமீர் கானின் தங்கல் திரைப்படத்திற்கு அடுத்தபடியாக பாகுபலி 2 திரைப்படம் வசூலில் 2ம் இடம் வகிக்கிறது.

English summary

SS Rajamouli's RRR nominations in two categories at the upcoming Golden Globe Awards. RRR is the Best Picture Non English and Best Original Song Motion Picture categories.