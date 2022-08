“வணங்கான் பட சூட்டிங்ல சூர்யாவுக்கும் பாலாவுக்கும் என்ன பிரச்சினை?”: இவரு சொன்னா சரியா இருக்கும்

சென்னை: பல வருடங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா, பாலா கூட்டணியில் உருவாகி வரும் படம் 'வணங்கான்.'

இந்தப் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக தெலுங்கு நடிகை கிருத்தி ஷெட்டி நடித்து வருகிறார்.

நடிப்பதோடு சூர்யாவே தயாரிக்கும் 'வணங்கான்' படத்தின் ஷூட்டிங் கன்னியாகுமரி பகுதிகளில் நடைபெற்றன.

கொண்டாட்டத்திற்கான நேரம்.. அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 ப்ரமோ இதோ!

English summary

Stunt master Silva has spoken about the current status of Bala and Surya's 'Vanangaan' film. He also shares his personal experience with them ( பாலா, சூர்யா கூட்டணியில் உருவாகும் ‘வணங்கான்’ படத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சில்வா பேசியுள்ளார். மேலும், அவர்களுடன் பண்புரிந்த அனுபவத்தையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார் )