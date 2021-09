அண்ணாத்த திருவிழா ஆரம்பம்...நாளை ரஜினி ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள அண்ணாத்த படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 10 ம் தேதியான நாளை வெளியாக உள்ளதாக ஏற்கனவே தகவல் பரவியது. இது உண்மை தான் என சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் உறுதி செய்துள்ளது.

இதனால் நாளை ரஜினி ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட் காத்திருக்கு என்பது உறுதியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பை முன்னிட்டு ரஜினி, கிராமத்து கெட்அப்பில் திரும்பி நிற்பது போன்ற மற்றொரு போஸ்டரை சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த படமே பாதி கதையை சொல்வது போது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sun Pictures has announced that the Annatha Firstlook poster will be released tomorrow at 11 am and the Annatha Motion poster at 6 pm. Hashtags like Rajinikanth, Nayanthara and Annatha Firstlook have become trending on Twitter following the release of the Annatha Firstlook poster tomorrow.