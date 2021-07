நான் ரசித்து பார்த்த படம்...சுரேஷ் ரெய்னா பாராட்டிய மெகாஹிட் படம்

சென்னை : தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டியின் 5வது சீசன் சமீபத்தில் துவங்கியது. இதன் துவக்க நாள் விளையாட்டின் போது கமெண்ட்ரி செய்வதற்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்படிருந்தார்.

அப்போது தான் விஜய் நடித்த மெகா ஹிட் படமான மாஸ்டர் படத்தை ஆஹா...ஓஹோ என பாராட்டினார் சுரேஷ் ரெய்னா. மாஸ்டர் படத்தின் இந்தி டப்பிங்கை தானும் தனது மகளும் பார்த்ததாக கூறினார் ரெய்னா. ரெய்னாவின் இந்த பேட்டி வீடியோவை விஜய் ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

English summary

Chennai Super Kings batsman Suresh Raina, who was invited to join the commentary during the opening game of the fifth season of Tamil Nadu Premier League (TNPL), revealed that he watched Vijay's Master in Hindi (dubbed) along with his daughter and that they both loved the film.