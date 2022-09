பாகுபலி ஹீரோவின் பிரம்மாண்டமான படத்தில் சூர்யா?: இன்னும் 3 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வேற இருக்காங்களா?

ஐதராபாத்: பாகுபலி படத்தின் வெற்றியால் பான் இந்தியா ஸ்டாராக வலம் வருகிறார் பிரபாஸ்.

அவரது நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான 'ராதே ஷ்யாம்' திரைப்படம் மிகப் பெரிய தோல்வியடைந்தது.

இந்நிலையில், பிரபாஸ் நடிக்கும் புதிய படத்தில் சூர்யா நடிக்கவுள்ளதாக சிறப்பான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

Prabhas starring Project K shoot will begin soon. It is reported that Suriya will make a special appearance in this film. Also, Mahesh Babu and Dulquer Salmaan are expected to act in this film