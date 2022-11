சிங்கம் 4 ஸ்கிரிப்ட் ரெடி… சமாதானம் ஆன சூர்யா... ஓங்கி அடிச்சா எத்தன டன் வெயிட்டுன்னு தெரியுமா?

சென்னை: சூர்யா 42, வணங்கான் படங்களில் நடித்து வரும் சூர்யா, அடுத்து வாடிவாசல், தசெ ஞானவேல் படங்களிலும் கமிட் ஆகியுள்ளார்.

சூர்யா அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடிக்கவுள்ள நிலையில், மீண்டும் இயக்குநர் ஹரியுடன் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சூர்யா - இயக்குநர் ஹரி இடையே மோதல் என செய்திகள் வெளியானது, ஆனால் தற்போது இருவரும் புதிய படத்திற்காக ரெடியாகி வருகிறார்களாம்.

English summary

Suriya starrer Singam was released in 3 parts. Director Hari is preparing the story for the 4th part of this film. So, an official announcement about Singam 4 is expected soon.