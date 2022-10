தளபதி 67ல் ரோலக்ஸ்ஸா..? விஜய்க்காக லோகேஷ் வைத்திருக்கும் சீக்ரெட் சர்ப்ரைஸ் இதுதானா…?

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள 'வாரிசு' திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தளபதி 67 படத்தில் நடிக்கிறார் விஜய்.

விரைவில் தளபதி 67 படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ள நிலையில், ரசிகர்களுக்கான வெயிட்டான அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

என்ன லோகேஷ் கனகராஜ் மாதிரி மாறிட்டாரே விஜய்.. தளபதி 67 லுக் இதுதானா.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

English summary

After Varisu, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. The shooting of the film is expected to start soon and it is reported that Suriya will play a cameo role in Vijay's Thalapathy 67 as Rolex. Suriya's role as Rolex in Vikram was also well-received by the fans.