தலைவி சுருதியை ஏன் வெளியே அனுப்புனீங்க.. 3வது புரமோவை பார்த்து பொங்கி எழும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: முன்பெல்லாம் கமல் சார் வரும் வீக்கெண்ட் ஷோ தான் சூப்பரா இருக்கும். ஆனால், இப்போதெல்லாம் சனி மற்றும் ஞாயிறு எபிசோடுகள் ரொம்பவே டல் அடிப்பதாக பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பலரும் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் எவிக்‌ஷன் தான் அந்த ஷோவின் ஹைலைட்டான ஒன்றே ஆனால், சமீப காலமாக அது ரொம்பவே போர் ஆகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் சில சண்டைகள் மட்டுமே ரசிகர்களை என்டர்டெயின் செய்து வருகிறது.

சுருதியின் வெளியேற்றத்தை உறுதி செய்த பிக் பாஸ் புரமோ 3.. ஆனா யாரு எடுத்த தீர்மானம்னு தான் தெரியல?

English summary

Suruthi army says this is not a fair eviction to Bigg Boss crew and Kamal Haasan sir. They says she is not a week contestant and really played well in this season.