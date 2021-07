பிறந்தநாள் காணும் நடிப்பின் நாயகன்.. எதற்கும் துணிந்தவன், வாடிவாசல் என மிரட்டும் லைன் அப்!

சென்னை: நடிப்பின் நாயகன் சூர்யா இன்று தனது 46வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிப்பது மட்டுமன்றி தன்னுடைய சொந்த செலவில் பல மாணவர்களை படிக்க வைக்கிறார், நாட்டில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறார்.

சூர்யாவின் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான சூரரை போற்று மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து அவரின் லைன் அப் ரசிகர்களுக்கு ஆர்வம் கூட்டுகிறது.

நடிகர் சூர்யா பிறந்த நாள்.. சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து மழை பொழியும் சினிமா பிரபலங்கள்!

English summary

Actor Surya has turned 46 today. He is celebrating his birth day with his family and fans are greeting the actor for his birth day.