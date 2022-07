“சுஷ்மிதா சென் பணத்துக்காக போகிற ஆள் இல்ல”:ஷக்கல பேபிக்கு முன்னாள் காதலர் கொடுத்த சர்டிபிகேட்!

மும்பை : சுஷ்மிதா சென் 'Gold Digger' இல்லை 'Love Digger' விமர்சனங்களுக்கு முன்னாள் காதலர் விக்ரம் பாட் பதிலடி.

Sushmitha Sen Lalit Modi Dating காதல் கதை

சுஷ்மிதா சென் எப்போதும் பணத்திற்காக அழைபவர் இல்லை, அவரிடம் உண்மையான காதலை எதிர்பார்க்கலாம் - விக்ரம் பாட்.

பிரபலமாக இருந்தால் அவர்களை வறுத்தெடுப்பதில் நெட்டிசன்களுக்கு என்ன லாபம். உண்மை எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டுமா என்ன?

Sushmita Sen is not a person who seeks for money, you can expect true love from her. Also What is the profit of netizens in roasting the well known celebrities? Actress sushmita sen Ex-lover vikram bhatt question to social media trollers and netizens.