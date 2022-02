வலிமை படம் பார்க்க போறீங்களா...அப்போ உஷாரா இருங்க...ரசிகர்களை எச்சரிக்கும் பிரபல டைரக்டர்

சென்னை : வலிமை படம் எப்போது ரிலீசாகும் என அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பலரும் காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், வலிமை படம் பார்க்க போகிறவர்களை உஷாராக இருக்க சொல்லி பிரபல டைரக்டர் ஒருவர் ட்விட்டரில் எச்சரித்துள்ளது அனைவருக்கும் ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

அஜித்தின் வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய நான்கு மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் அதிகமான தியேட்டர்களில் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான வலிமை படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரம் அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வலிமை பற்றிய அடுத்தடுத்த அப்டேட்களால் படத்தின் மீதான ஆர்வம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பலரும் வலிமை படம் எப்போது ரிலீசாகும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். அதிலும் முதல் நாள் முதல் ஷோ பார்க்க ரசிகர்கள் பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Director and co star for Ajith, Adhik Ravichandran warns Valimai fans in twitter.He penned that you take care of your eardrums in this scene. Sir rage at his peak. Fans are excited to watch Valimai in theatres.