யாஷிகா மேடம் கூல் சுரேஷை காரில் ஈசிஆர் ரைடு கூட்டிட்டு போங்க..கடுப்பாகி பாய்ந்த நெட்டிசன்

வெந்து தணிந்தது காடுன்னு போகும் இடமெல்லாம் கடுப்படிக்கும் கூல் சுரேஷ் மீது பாய்ந்து பிராண்டி இருக்கிறார் நெட்டிசன் ஒருவர்.

சிம்புவின் தீவிர ரசிகரும், அவரது தந்தை டி.ராஜேந்தரின் அபிமானியுமான கூல் சுரேஷ் எங்கு போனாலும் வெந்து தணிந்தது காடு என்கிற வசனத்தை பேசுவார்.

இதை வைத்து அவரை சிலர் பிராங்கும் செய்துள்ளனர். நெட்டிசன்கள் ட்ரோலும் செய்துள்ளனர். ஏதோ ஒருவகையில் அவர் பிரபலமடைந்துள்ளார்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்துக்கு முதல் நாளில் இவ்வளவு கலெக்ஷன் வருமா.. சூப்பரான கணிப்பா இருக்கே!

English summary

An ardent fan of Simbu and admirer of his father T.Rajenhar, Cool Suresh used to speak the verse Venthu Thanithadhu Kadu wherever he went.