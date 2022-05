பெப்சி – தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இடையே உச்சகட்ட மோதல்... உறவை முறிப்பதாக அறிவிப்பு

சென்னை : பெப்சி - தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இடையேயான மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இதன் விளைவாக, இரு தரப்பிற்கும் இடையேயான உறவை முறித்துக் கொள்வதாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனமான பெப்சிக்கும், தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திற்கும் இடையே பிரச்சனை நடப்பது, போராட்டம் நடப்பது வழக்கமான விஷயம் தான் என்றாலும் இது தற்போது உச்சகட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

English summary

Tamil producers council annonced that agreement between producers council and fefsi were cancelled. May 3rd onwards producers will decide that who to use for their work. Producers council's executive meeting held on yesterday.