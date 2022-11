Fat Man இல்ல ஸ்பெஷல் மேன்..கணவரை அணு அணுவாக கொஞ்சும் மகாலட்சுமி!

சென்னை : சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது கணவரை அணு அணுவாக வர்ணித்துள்ளதை பார்த்து ரசிகர்கள் கடுப்பாகி உள்ளனர்.

சினிமா தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தனது லிப்ரா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் மூலம் சுட்டக்கதை, நட்புன்னா என்னன்னு தெரியுமா, முருங்கைக்காய் சிப்ஸ் உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்துள்ளார். தற்போது இவரது தயாரிப்பில் விடியும் வரை காத்திரு திரைப்படம் விரைவில் தயாரா உள்ளது.

இவர் திடீரென சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்து கொண்டு ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்தார்.

புது பொண்டாட்டி..புது கார்..மனுஷன் வாழ்றாய்யா..ஊர் சுத்தும் ரவீந்தர் மகாலட்சுமி!

English summary

Tamil television actress Mahalakshmi, who got married to producer Ravindar Chandrasekhar in September, has since been sharing romantic pictures with her husband on social media.