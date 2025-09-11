Get Updates
நடிகை சௌந்தர்யா ஹோட்டலில் தங்கமாட்டார்.. அவருக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் இருக்கும்.. நடிகை ஷேரிங்ஸ்!

ஹைதராபாத்: தெலுங்குத் திரையுலகின் நட்சத்திர நடிகையான சௌந்தர்யா, 90களில் தனது வசீகரமான தோற்றத்தாலும், திறமையான நடிப்பாற்றலினாலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். 'மகாநதி' சாவித்திரிக்குப் பிறகு தென்னிந்திய திரையுலகில் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் சௌந்தர்யா என்று பலர் இவரைப் போற்றினர். கிளாமர், சென்டிமென்ட், பெண் மையக் கதாபாத்திரங்கள் என எந்தப் பாத்திரத்திலும் பொருந்திப் போகும் தனித்திறமை கொண்டவர்.

சௌந்தர்யா தனது திறமையால் பல இளைஞர்களின் கனவுக் கன்னியாகத் திகழ்ந்தார். இவரைப் போன்ற ஒரு அழகான, பணிவான மனைவியே தங்களுக்கு வேண்டும் என்று அன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் விரும்பினர். பெரும் புகழ் பெற்ற நிலையில், இளம் வயதிலேயே எதிர்பாராத விதமாக மறைந்து, ரசிகர்களையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் மீளாத் துயரில் ஆழ்த்தினார் சௌந்தர்யா.

Telugu Bigg Boss Season Contastant Flora Saini Remebers Sowndharya Goes Trending

நடிப்பு & திருமணம்: இந்நிலையில் தெலுங்கு பிக் பாஸ் போட்டியாளர் ஃப்ளோரா ஷைனி, சௌந்தர்யா குறித்து சமீபத்தில் தெரிவித்த கருத்துகள் பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. 1992 ஆம் ஆண்டு கன்னடத் திரைப்படமான 'கந்தர்வா' மூலம் திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்த சௌந்தர்யா, 'மனவராலி பெள்ளி' திரைப்படம் மூலம் தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானார். பின்னர், அடுத்தடுத்து பிளாக்பஸ்டர் படங்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகையானார். தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் பல்வேறு முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்தார். 'பவித்ர பந்தம்', 'ராஜா', 'பெல்லி சேசுகுந்தாம் ரா' போன்ற திரைப்படங்களில் இவரது நடிப்பு பெண் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. 2003 ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் ஜி.எஸ்.ரகு என்பவரை மணந்தார் சௌந்தர்யா.

மரணம்: திருமணத்திற்குப் பிறகும் தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வந்த சௌந்தர்யா, 2004 ஏப்ரல் 17 அன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பெங்களூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டார். புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே ஹெலிகாப்டரில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக விபத்துக்குள்ளானது. இந்த துயரச் சம்பவத்தில் சௌந்தர்யா உட்பட பலர் உயிரிழந்தனர். அவரது மரணம் இந்தியத் திரையுலகை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. சௌந்தர்யா மறைந்து 21 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும், ரசிகர்கள் அவரை மறக்கவில்லை. சௌந்தர்யாவின் மரணத்தால் அவர் நடிக்க இருந்த பல திரைப்படங்கள் கைவிடப்பட்டன. குறிப்பாக, நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா, தனது தந்தையின் உத்வேகத்துடன் 'நர்த்தனசாலை' திரைப்படத்தைத் தானே இயக்கி தயாரிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார்.

மரியாதை: இப்படத்தில் திரௌபதி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சௌந்தர்யாவை ஒப்பந்தம் செய்து, படப்பிடிப்புத் தேதிகளையும் பெற்றிருந்தார். ஆனால், படப்பிடிப்பு தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே சௌந்தர்யா விபத்தில் உயிரிழந்ததால், பாலகிருஷ்ணா தனது திட்டத்தைக் கைவிட்டார். திரௌபதி கதாபாத்திரத்திற்கு சௌந்தர்யா போன்ற ஒரு நடிகையால் மட்டுமே நியாயம் செய்ய முடியும் என்று கருதி 'நர்த்தனசாலை' படத்தையே ரத்து செய்தார்.இருப்பினும், இந்தத் திரைப்படத்தின் 17 நிமிடக் காட்சிகள் சமீபத்தில் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டன. திரையுலக நண்பர்களும், சௌந்தர்யாவுடன் பணிபுரிந்த நடிகர்களும் அவ்வப்போது நேர்காணல்களில் அவரது பெருமைகளை எடுத்துரைத்து வருகின்றனர். சமீபத்தில், பிக் பாஸ் போட்டியாளரும், மூத்த நடிகையுமான ஃப்ளோரா ஷைனி சில முக்கிய கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

விருந்தினர் மாளிகை: “நான் சர்துக்போடாம் ரண்டி திரைப்படத்தில் சௌந்தர்யாவுடன் இணைந்து நடித்தேன். அவருக்குப் படப்பிடிப்பு எங்கு நடந்தாலும் ஹோட்டல்களில் தங்குவது பிடிக்காது. விருந்தினர் மாளிகைகளில் தங்குவதையே விரும்புவார். இது திரையுலகில் அனைவரும் அறிந்த ஒரு விஷயம். நானும் சௌந்தர்யாவுடன் ஒரு விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றேன். சௌந்தர்யா ஒரு அன்பான மனிதர். அவர் படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு வரும்போதே ஒரு நேர்மறை ஆற்றலும், நேர்மறை அணுகுமுறையும் பரவும். நான் ஒரே ஒரு திரைப்படத்தில் மட்டுமே சௌந்தர்யாவுடன் நடிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றேன். நான் ஒரு புதுமுகமாக இருந்தாலும், அவர் என்னுடன் பழகிய விதம், புதியவர்களிடம் நான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தது” என்று ஃப்ளோரா ஷைனி தெரிவித்தார்.

