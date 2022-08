ஹாஸ்பிடலை ஹைஜாக் செய்த தீவிரவாதிகள்..சினிமாவில் விமர்சிக்கப்பட்ட கான்செப்டை காப்பி அடிக்கும் சீரியல்

சென்னை: சினிமாவில் ஆங்கிலப்படத்தைப்பார்த்து ஷாப்பிங் மாலை ஹைஜாக் செய்த தீவிரவாதிகள் காட்சியை அமைத்து காமெடியாக்கி விமர்சிக்கப்பட்டது பீஸ்ட் டீம்.

அதையே காப்பி அடித்து நர்சிங் ஹோமை ஹைஜாக் செய்ததுபோல் காப்பி அடித்து சீரியலில் காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது, சமூக வலைதளங்களில் கிண்டலடிக்கப்படுகிறது.

சீரியல் பரிதாபங்கள் ஆட்டை கடித்து மாட்டைக்கடித்து இப்ப சரவதேச தீவிரவாதிகள் ரேஞ்சுக்கு வந்துவிட்டனர்.

பீஸ்ட் பட பாணியை கையிலெடுத்த பாரதி கண்ணம்மா.. தீவிரவாதிகள் பிடியில் சிக்கும் பாரதியின் ஹாஸ்பிடல்!

English summary

Netizens are criticizing the fact that scenes like terrorist attacks in cinema are now being shown in TV serials as well.