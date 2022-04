முடிவுக்கு வந்த தலைவர் 169 விவகாரம்... நெல்சனுக்கு ரஜினி கொடுத்த அட்வைஸ்

சென்னை : பீஸ்ட் படம் விஜய் ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலருக்கும் ஏமாற்றத்தை தந்ததால், நெல்சன் அடுத்து இயக்க போகும் தலைவர் 169 படத்தில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டு விட்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இந்த பிரச்சனையை ரஜினியே முடிவுக்கு கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை நெல்சன் இயக்குகிறார் என்றதும் அவரை ஆஹா, ஓஹோ என பலரும் புகழ்ந்தனர். பீஸ்ட் ரிலீசாவதற்கு முன்பே ரஜினியின் தலைவர் 169 படத்தை அவர் தான் இயக்குகிறார் என்றதும் கொண்டாட்டத்திற்கு அளவே இல்லாமல் போனது. ஆனால் பீஸ்ட் படம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு கொஞ்சும் சம்பந்தமே இல்லாமல் போனதால் தலைவர் 169 வாய்ப்பு நெல்சனை விட்டு போய் விட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் தகவல் பரவியது.

English summary

In past few days rumours circulating around social media that after watched Beast, Rajini was upset. so he decided to change Thalaivar 169 director. But now latest sources confirmed that no change in Thalaivar 169 director. Nelson will do Thalaivar 169.