தளபதி 66 க்கு இப்படி ஒரு அப்டேட்டா... ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த படக்குழு

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படம் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் வந்த இந்த அப்டேட்டால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர். இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்டை எதிர்பார்க்கவில்லை என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து தளபதி 66 படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார் விஜய். தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளியுடன் விஜய் முதல் முறையாக இணைந்துள்ள படம் இது. இந்த படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா ஹீரோயினாக நடிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் பூஜை சென்னையில் நடைபெற்றது.

நான் சொன்னதை தவறா புரிந்து கொண்டு.. தப்பு தப்பா எழுதினாங்க… நேர்காணலில் வருத்தப்பட்ட விஜய் !

English summary

According to the sources, the Thalapathy 66 shooting kicked off with a song sequence. The first schedule of shooting was planned in the film city of Chennai, ECR. A huge set is ready for Vijay and Rashmika Mandanna's song sequence.