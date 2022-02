தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் மாஸ் அப்டேட்...விஜய்க்கு வில்லனாகும் மற்றொரு டாப் ஹீரோ

சென்னை : விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக டாப் ஹீரோ ஒருவர் நடிக்க உள்ளதாக லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதோடு படத்தின் ஷுட்டிங் எப்போது துவங்க உள்ளது என்பது பற்றிய அப்டேட்டும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ் சினிமாவில், வழக்கமான வில்லன் நடிகர்கள் இல்லாமல் டாப் ஹீரோ ஒருவரை, மற்றொரு டாப் ஹீரோவிற்கு வில்லனாக நடிக்க வைத்து வருகிறார்கள். பிரசன்னா, அரவிந்த்சாமி, ஃபகத் ஃபாசில் என பலரும் வில்லனாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், விஜய்யின் மாஸ்டர் படத்தில் விஜய் சேதுபதியை வில்லனாக அறிமுகம் செய்து, பெரும் வரவேற்பை பெற்றார் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

சிம்பு என்ட்ரி ஸ்பெஷல்.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறுகிறார் தெரியுமா?

English summary

According to the most recent reports, Vijay's Thalapathy 66 filming will begin during the first week of April .In this film, one of the top Telugu heroes, Nani, plays the antagonist to Vijay. Heroine and other crew details will be announced before the end of March.