அடிதூள்...விஜய் ரசிகர்களுக்கு டபுள் தமாக்கா...தளபதி 66 ஆட்டம் ஆரம்பமாயிடுச்சு

சென்னை : விஜய் ரசிகர்களுக்கு டபுள் தமாக்காவாக பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்கு முன்பே தளபதி 66 படமும் ஆரம்பமாயிடுச்சு. இதனை விஜய் ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ரிலீசாகும் ஏப்ரல் 13 ம் தேதிக்காக விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். அதே சமயம் பீஸ்ட் படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய சீன்களை வைத்து அந்த படத்தை எதிர்க்கவும் பீஸ்ட் ரிலீசிற்காக சில அமைப்புக்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

Vijay's Thalapathy 66 poojai was held in Chennai today. Vijay, director Vamsi, producer Dil Raju, and Rashmika Mandanna also attended this pooja. Shooting for this movie was expected to begin in April last week.