விஜய் ஃபேன்சுக்கு அடுத்த ட்ரீட் ரெடி...தளபதி 66 ஷுட்டிங் எப்போ ஆரம்பமாகுது தெரியுமா?

சென்னை : பீஸ்ட் பட கொண்டாட்டம் முடிவதற்குள் விஜய் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த தளபதி 66 படமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் அப்டேட்கள் வெளியாக துவங்கி விட்டன.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீசை விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக்ஷன் காமெடி, த்ரில்லர் படமான பீஸ்ட் படம் ரிலீசானதும் விஜய், அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங்கை துவக்குவார் என ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.

English summary

According to the latest reports, Vijay's Thalapathi 66 shooting will start this week. A few days back, Vijay completed a test shoot for this movie. After shooting begins, title and crew updates will be announced officially.